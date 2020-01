Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Melencu, Carmen Obarsanu, a declarat, marți, in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, ca nu va avea loc maine confruntarea dintre Gheorge Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, și Ștefan Risipițeanu, barbatul reținut pentru c-ar fi violat-o pe Luiza Melencu. "Am…

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obarșanu, a declarat ca se așteapta ca DIICOT sa rețina noi suspecți in cazul Caracal. Dupa ce acum doua zile Ștefan Risipițeanu a fost reținut sub acuzația de viol in cazul Luizei Melencu, acum, Obarșanu e convinsa ca acesta e doar inceputul."Aș vrea sa salut…

- Rasturnare de situatie in cazul Caracal! Ies la iveala noi detalii socante in cazul lui Stefan Risipiceanu! Pare-se ca barbatul de 46 de ani a recunoscut, intr-un final, in fata anchetatorilor ca a participat la ororile din casa groazei. Doar ca, nu se declara vinovat cand vine vorba de acuzatiile de…

- Fane, „argatul lui Dinca”, a fost reținut pentru violarea Luizei Melencu, informeaza Jurnalul.ro DIICOT l-a reținut pe Ștefan Risipiceanu (46 de ani) – unul dintre oamenii pe care Gheorghe Dinca ii folosea la munci in curtea casei groazei – pentru ca a violat-o pe Luiza Melencu, tanara rapita in luna…

- Avocatul familiei Luizei Melencu arunca in aer cazul Caracal. Situația dosarului impotriva lui Gheorghe Dinca este tragica, iar principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente ar putea fi eliberat din arest sau, mai rau, achitat in cazul Caracal.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, una dintre fetele despre care Gheorghe Dinca a spus ca le-a ucis, a declarat ca barbatul nu poate fi trimis in judecata și ca la FBI au fost trimise niște „ciurucuri" din care nu se poate extrage ADN.

- Dupa un apel la 112, criminalistii din Caracal au ajuns din nou la liziera unde Gheorghe Dinca a indicat ca ar fi aruncat ramasitele umane ale Luizei Melencu. Legistii urmeaza sa stabileasca daca resturile ridicate de la fata locului sunt sau nu de natura umana.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat ca mai mulți medici de la INML sunt audiati, luni, la sediul IGPR, in dosarul de la Caracal, in legatura cu modul in care au fost efectuate expertizele privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui Gheorghe Dinca si la liziera…