- Astazi, 5 octombrie, in județul Neamț au mai fost confirmate cu coronavirus inca 69 de persoane. S-a ajuns la 3.625 de cazuri, in total, cu o incidența de 7,7 imbolnaviri la mia de locuitori. In week-end s-au mai inregistrat 4 decese, pacienți in varsta care aveau și alte boli. Sunt 124 de persoane…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 22 septembrie 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 14-20 septembrie 2020. Se observa, fata de saptamana anterioara, o crestere semnificativa a numarului de persoane…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri seara, ca persoanele asimptomatice, despre care a existat o discutie publica referitoare la internarea in spital, in acest moment nu mai vor sa plece acasa, pentru a-si proteja familia si fiind constiente de posibila evolutie brusca a bolii,…

- Stigmatizarea ar putea determina oamenii sa ascunda boala, pentru a evita discriminarea, impiedica sa solicite imediat asistența medicala sau descuraja sa adopte comportamente sanatoase. Este atenționarea specialiștilor și a autoritaților, in legatura cu discriminarea persoanelor infectate cu Covid-19.…

- Pacienții diagnosticați cu Covid-19 se confrunta cu dificultați de respirație, tuse și probleme pulmonare saptamani intregi dupa ce au fost externați din spital, arata noi studii ale cercetatorilor citați de cotidianul The Guardian. Efectele de lunga durata ale virusului asupra plamanilor și asupra…

- La aceasta data, la nivelul județului Suceava sunt 36 de locuri libere pentru preluarea pacienților Covid- 19, din care 11 la Spitalul Județean de Urgența și 25 la Spitalul Municipal Radauți. De asemenea sunt disponibile la acest moment, un numar de 48 de ventilatoare repartizate dupa cum urmeaza: 36…

- 20 persoane declarate vindecate au fost externate in 24 de oreNumarul pacienților confirmați cu Covid- 19, de la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava este mai mic decat cel al pacienților non-Covid, dar asta in condițiile in care un numar similar de pacienți sunt in ...

- "S-au facut ca nu e decit "o banala gripa", ca sa faca alegeri anticipate. De vina e PSD, evident. N-au știut sa gestioneze situația la inceput. Nu s-au organizat. N-au avut materiale. N-au avut teste. N-au avut maști. N-au avut combinezoane pentru medici. N-au avut medicamente. De vina e PSD, evident.…