Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din sectorul telecomunicațiilor au reușit sa faca fața exploziei gradului de utilizare a rețelelor in timpul pandemiei, cu toate acestea, presiunea de a menține reziliența infrastructurii rețelei și de a-și extinde acoperirea reprezinta principalele provocari ale acestui sector, conform raportului…

- Noi fonduri de investitii care gestioneaza miliarde de euro vor putea investi in companiile romanesti listate la BVB, ceea ce era imposibil anterior din cauza restrictiilor generate de statutul de Piata de Frontiera detinut pana acum de Romania, se arata intr-un comunicat al Bursei de Valori Bucuresti.…

- Romania trece azi oficial la statutul de "piata emergenta", o promovare considerata echivalentul aderarii la Uniunea Europeana. Pe langa importanța istorica, este vorba și despre faptul ca putem exploata oportunitați de investiții, a explicat analistul Iancu Guda. Oportunitatea aceasta trebuie exploatata,…

- Trecerea pietei de capital romanesti la statutul de piata emergenta inseamna ca firmele din Romania se afla la un click distanta de miliardele de euro care vor sa fie investiti, a spus, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Bursa de Valori Bucuresti. "Am mai vorbit despre acest moment…

- Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala marti de la ora 10:00, a anuntat Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

- Cooperarea militara dintre Romania si Marea Britanie, atat in plan bilateral si in plan aliat, cat si in contextul actualei crize sanitare, s-a aflat pe agenda discutiilor pe care ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, le-a purtat, luni, cu ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble.…

- ”Pe masura ce vaccinurile impotriva coronavirusului intra in faza finala a testarii, se dezvolta o 'noua competitie' la nivelul guvernelor pentru a incheia acorduri de furnizare a vaccinurilor, chiar inainte de publicarea informatiilor privind eficacitatea. Unul dintre cele mai relevante exemple este…

- Guvernul de la Lisabona a catalogat drept "absurda" decizia Marii Britanii de a mentine Portugalia pe lista tarilor care necesita carantina 14 zile, desi pe teritoriul britanic s-au înregistrat mai multe cazuri si decese cauzate de coronavirus, potrivit Mediafax. "Speram…