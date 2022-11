”Din pacate, in Romania e o problema cu birocratia. Aici in UK nu exista o problema din acest punct de vedere. Practic, poti deschide o companie in mai putin de doua ore. Nu e o provocare sa deschizi o companie in UK. Ce poate fi acum mai dificil este sa parcurgi urmatorii pasi, respectiv deschiderea unui cont bancar. Daca nu esti rezident in Marea Britanie, poti sa desfasori business, sa fii actionar, dar este necesar ca cineva din companie sa fie rezident”, a declarat Mihaela Padure, director Forest&Co, pentru News.ro. Statul britanic acorda totodata granturi, in principal pentru elementul inovator.…