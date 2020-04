Avocat reținut după ce a tăiat cu o macetă un tânăr ce livra pizza Un avocat din Giurgiu a fost reținut, iar procurorii cer arestarea sa preventiva, dupa ce, pe fondul unor discuții contradictoriu, a lovit de mai multe ori cu maceta un tanar de 26 de ani, provocandu-i rani grave. Avocatul ar fi atacat cu maceta un livrator de pizza de la una dintre firmele de profil din The post Avocat reținut dupa ce a taiat cu o maceta un tanar ce livra pizza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- ”In ziua de 13 aprilie, in jurul orei 17, in municipiul Giurgiu intr-un loc public, pe fondul unei discuții contradictorii, inculpatul, avocat in cadrul Baroului Giurgiu, prin utilizarea unui cutit de vanatoare, de tip maceta, a aplicat mai multe lovituri in mod repetat, unui barbat in varsta de 26…

