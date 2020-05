Avocat: Obligativitatea purtării măştii de protecţie poate fi atacată în instanţă Ordinul care prevede obligativitatea purtarii maștilor in spatii inchise poate fi atacat in instanta deoarece este un act administrativ cu caracter normativ. Mecanismul adoptat pentru a aplica obligatia este similar celui din starea de urgenta, transmite Mediafax. Ordinul comun MAI-Ministerul Sanatatii care impune purtarea mastii reprezinta concretizarea (una dintre masurile efective) planului de combatere a epidemiei Covid-19, implementata de principalii jucatori in materia sanatatii publice in starea de alerta. CITESTE SI: Cumparaturi in vremea coronavirusului: Cel mai periculos… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

