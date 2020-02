Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, aflat la Penitenciarul Rahova, a suferit un accident in aceasta dimineata, relateaza antena3.ro.Se pare ca Dragnea repara o usa de la o duba de transport detinuti si in momentul in care taia cu flexul, acesta a sarit si l a taiat la mana. Potrivit avocatului…

- Liviu Dragnea a suferit un accident in atelierul de mecanica de la Penitenciarul Rahova. Informatia a fost confirmata de avocata Flavia Teodosiu, intr-o interventie telefonica. Aceasta a relatat ca fostul lider PSD lucra la usa unei dube de transport detinuti cand i-a scapat flexul si si-a facut singur…

- Judecatorii instanței supreme au respins ca nefondat recursul in casație formulat de fostul lider PSD Liviu Dragnea in dosarul in care a fost condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare. Avocata lui Dragnea s-a aratat surprinsa de sentința."Egal ma așteptam sa fie altfel. Ma așteptam sa…

- Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, a cerut permisie de o zi, dupa ce a muncit o luna in garajul Penitenciarului Rahova. Conducerea inchisorii i-a respins, insa, cererea, relateaza Antena3.Flavia Teodosiu, avocata fostului președinte social-democrat, a explicat de ce Liviu Dragnea nu a permit permisie.„Nu…

- Ieri, un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a decis sa amane cu o saptamana pronuntarea deciziei in dosarul in care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus un recurs in casatie, prin care cere sa-i fie anulata sentinta prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare,potrivit…

- Avocatul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat, marti, la iesirea din sala de judecata, ca a formulat recurs n casatie intrucat la judecarea dosarului "s-a aplicat in mod gresit legea, in mod rasturnat", iar Liviu Dragnea a refuzat sa plateasca un prejudiciu intrucat s-a considerat nevinovat.…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, spune ca Dragnea a fost condamnat pentru o fapta ce nu e prevazuta de legea penala. Ea spune ca fapta de abuz in serviciu a fost clarificata prin doua decizii ale CCR.Citește și: Se schimba vremea: cand vor incepe ninsorile și inghețul ”Asa…

- Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea prin care Liviu Dragnea a solicitat instanței europene sa constate ca s-ar fi comis abuzuri in cazul sau deoarece n-ar fi fost condamnat in Romania de catre o instanța specializata in judecarea faptelor de corupție, scrie G4media.ro. Instanța a respins acțiunea…