Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE de Suceava Alexandru Baisanu a depus, ieri, un proiect de lege prin care se are in vedere stoparea vanzarii de terenuri catre straini. Alexandru Baisanu a aratat ca in prezent, in Romania exista o suprafața agricola utilizata de 13,3 milioane de hectare, din care 8,3 milioane ...

- Deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Baișanu, a declarat marți ca prin depunerea unui proiect legislativ in Camera Deputaților, a spus ”NU” vanzarii terenurilor agricole persoanelor care nu au cetațenie romana. In momentul de fața, a aratat Baișanu, in Romania, exista 13,3 milioane de hectare…

- Zona de vest a Romaniei ramane in continuare vedeta tarii pe piata terenurilor agricole. Timisul si Aradul au cele mai multe tranzactii incheiate cu suprafete arabile, iar una realizata la Voiteg a fost cea mai mare in tara, in aprilie.

- „Din cate știu, proiectul prevede ca toti cei care cumpara terenuri agricole sunt obligati sa le pastreze timp de 15 ani. In plus, cei care doresc sa vanda terenurile, nu pot instraina bunurile decat catre statul roman. Sigur, este, in primul rand despre impiedicarea scoaterii terenurilor din circuitul…

- Senatul a adoptat marti o propunere legislativa care vizeaza masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan.Propunerea legislativa a fost adoptata cu 89 de voturi "pentru", cinci abtineri, 11 voturi "impotriva", scrie agerpres.ro. Citește și: Liberalii…

- In contextul declaratiilor unor oficiali cu privire la faptul ca strainii devin proprietari pe terenul agricol al Romaniei, fostul ministru al Agriculturii din Guvernul Ponta, Daniel Constantin, lamureste chestiunii legii care a a permis vanzarea de terenuri catre straini persoane fizice.Sub…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Bistrita, ca in ceea ce priveste vanzarea terenurilor catre cetateni straini vor fi reglementate prin lege categoriile de preemptori, astfel incat acestea sa aiba "o logica de interes statal", informeaza agerpres.ro. Intrebat de un…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat ca pe lista prioritațile la cadastrare se afla terenurile agricole pentru care Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le platește subvenții fermierilor. ANCPI și-a propus sa cadastreze toate terenurile agricole…