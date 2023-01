Stiri pe aceeasi tema

- „Apelul incident” introdus in codul de procedura civila incalca principiul stabilitații juridice, principiul previzibilitații juridice, principiul bunei credințe, principiul res judecata. Opinia aparține avocatului Roman Zadoinov. Acesta spune ca „aceste prevederi legislative sunt in contradicție cu…

- Recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat va fi realizata printr-un mecanism nou. Comisia juridica, numiri și imunitați a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, raportul pentru un proiect de modificarea a unor acte normative, printre care Codul de executare și…

- Ministerul Justiției a anunțat ca incepe procedura de selecție a candidaților pentru posturile de procuror general și procuror șef DNA. Procedura se refera la „selecția procurorilor in vederea formularii catre Președintele Romaniei a propunerilor de numire pentru ocuparea urmatoarelor funcții vacante…

- Doctorul roman care s-a ocupat de Simona Halep in luna septembrie a acestui an a explicat ce insemna o operație de rinoplastie. Daniel Popescu a transmis un mesaj in care a vorbit despre procedura, dar și despre obiectivele unei astfel de intervenții chirurgicale. Daniel Popescu a explicat ce inseamna…

- Pe data de 17 iulie 2022 a intrat in vigoare Legea nr. 216/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența și a altor acte normative. Cine a inițiat aceasta modificare? Ministerul Justiției, intr-un demers de implementare in…

- Economie Lista firmelor fara obligații fiscale restante, publicata pe portalul ANAF / 9.294 persoane juridice din Teleorman se afla pe “lista alba” noiembrie 7, 2022 09:43 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman (AJFP) informeaza ca A.N.A.F. publica pe portalul propriu prima lista…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges reamintește contribuabililor urmatoarele prevederi legislative, referitoare la impozitul pe dividende: Potrivit art. 28 alin. (8^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata: “Persoanele juridice care opteaza pentru repartizarea trimestriala…

- DISPOZIȚIE Nr. 990 din 11.10.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in ședința extraordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;…