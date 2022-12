Avocat Cuculiș: Cum a furat Crăciunul Nicușor de la Capitală Avocatul Adrian Cuculiș a povestit urmaritorilor sai de pe facebook despre aventura sa și a copiilor sai de a cauta luminițele de Craciun. In cele din urma, avocatul Cuculiș a avut parte de o dezamagire și a declarat ca: „ma duc la Craiova fiindca am ajuns sa migram in alte orașe sa putem puncta startul sarbatorilor de iarna.” Veste ca luminițele vor fi aprinse l-a pus pe Adrian Cuculiș pe drumuri. Acesta povestește ca „extrem de entuziasmat aseara, fac zarva mare ca nu ma intereseaza “ca copiii” și-au facut baia de seara, eu vreau sa vad luminițele. Zis și facut. Ii echipez pe toți și zic…. Sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Avocatul Adrian Cuculis a scris povestea unei mici excursii cu copiii in cautarea decorațiunilor de Craciun in centrul Capitalei. Concluzia: e nevoie de o excursie la Craiova pentru a putea puncta startul sarbatorilor de iarna.

