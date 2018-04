Avocat celebru, torta vie intr-un parc

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din New York au impuscat mortal miercuri dupa-amiaza in Brooklyn un afro-american despre care au crezut ca este inarmat, dar de fapt arma era o simpla teava de metal, relateaza Reuters si AFP. Incidentul a generat noi tensiuni in cartier, pe fondul controverselor inca vii legate de excesele…

- Hyundai a prezentat in premiera mondiala un facelift al SUV-ului Tucson la Salonul Internațional Auto de la New York. Acesta este cel mai bine vandut model Hyundai din Europa, inca de la lansarea sa din 2015, iar coreenii par deciși sa ii ridice cota și in Statele Unite.

- Dave, un cangur care locuieste in Gradina Zoologica din Bronx, New York, Statele Unite, primeste crioterapie pentru artrita sa. La venerabila varsta de 15 ani, cangurul este beneficiarul imbunatatirii atitudinii oamenilor fata de rudele...

- Legendarul cântareț și compozitor american Neil Diamond a anunțat ca va renunța la a mai face turnee, dupa ce a fost diagnosticat cu Parkinson.Urmând sfaturile medicului sau, cântaretul, originar din Brooklyn, New York, care va împlini miercuri 77 de ani, a anulat…