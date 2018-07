Avocat celebru, asasinat la Belgrad

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoslav Ognjanovic, avocatul care l-a reprezentat pe fostul lider sarb Slobodan Milosevici intr-un proces din cadrul Tribunalului Penal International de la Haga, a fost impuscat mortal in fata locuintei sale din Belgrad. Victima avea 57 de ani

- Curtea de Apel Alba Iulia a mentinut pedeapsa Tribunalului Alba in cazul recidivistul din Botosani judecat pentru dublu asasinat, cea de inchisoare pe viata. Pedeapsa fusese ceruta de un procuror in conditiile in care recidivistul nu a avut niciun fel de remuscari.

- Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, un critic al Kremlinului, a fost ucis, marti, in apartamentul sau din Kiev, au anuntat autoritatile din Ucraina, citate de independent.co.uk.Potrivit sursei citate, Arkadi Babcenko a fost impuscat de mai multe ori si a murit in ambulanta, in drum spre spital,…

- Asasinul moldovean Vitalie Proca lovește din inchisoare. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Aflat dupa gratii, in Romania, pentru ca, in 2012, a tras cu Kalașnikovul intr-un tanar pe care l-a confundat cu liderul lumii interlope din Piatra Neamț, Proca marturisește,…

- Ministrul de Interne al Pakistanului, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unei tentative de asasinat, un incident care va mari tensiunile politice inaintea alegerilor de la sfarsitul lui iulie, scrie digi24.ro.

- Autorul triplulului asasinat din Satu Mare primeste o lovitura dura dupa gratii, chiar de la sora sa. Aceasta s-a constituit parte civila in dosar si ii cere fratelui sau daune morale in valoare de 30.000 de lei. Razvan Rentea spune ca nu are de unde sa-i dea banii, in cazul in care instanta i-ar…