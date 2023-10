Stiri pe aceeasi tema

- In Romania anului 2023, un caz recent șocheaza dupa ce o familie din Suceava, care a acceptat ca fiul lor aflat in moarte cerebrala sa fie donator, apoi s-a razgandit in urma unei discuții cu un preot. In emisiunea „Pacient in Romania”, de la Digi24, vedem poveștile celor care dat viața dincolo de moarte…

- Sub genericul ”Megi la medic, ai grija de sanatatea ta!”, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat ca va face publice, saptamanal, prin intermediul paginii oficiale de facebook a instituției, cele mai importante servicii medicale de prevenție care se acorda prin intermediul asigurarilor…

- In urma acestui deces, numarul morților din cauza dezastrului de la stația GPL din Dambovița ajunge la patru, iar al celor raniți la 57. Luni... The post A murit inca un pacient ranit la Crevedia. Numarul deceselor a ajuns la patru appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Botoșanenii au scris “NU AM AER” și “Alexandra” pe fațada cabinetului particular al medicului Pitrop, unul dintre medicii acuzați ca sunt vinovați de moartea Alexandrei Ivanov, tanara mamica care a decedat pe 18 august la Maternitatea Botoșani.La fața locului au fost chemați polițiștii pentru a interveni…

- Medicul oftalmolog Florin Pop a explicat in emisiunea „Medicina pe limba ta” cum pot fi prevenite conjunctivitele – una dintre afecțiunile des intalnite in sezonul estival. Conjunctivita este inflamația acelei foiței subțiri care invelește ochiul. Inflamația conjunctivei poate fi de mai multe tipuri,…

- Medicul din Urlați (Prahova), care a cusut manerul de la frana unei biciclete in piciorul unui barbat, a avut prima reacție. Doctorul și-a cerut scuze pe Facebook pentru cele intamplate, spunand ca este prima data cand i se intampla așa ceva.

- Un banal accident de bicicleta s-a transformat intr-un adevarat coșmar pentru un barbat din Prahova. De vina, spune acesta, ar fi fost un medic de la Spitalul orașenesc din Urlați. Conducerea unitații medicale a demarat o ancheta interna dupa ce cotidianul local Observatorul Prahovean a publicat marturia…

- Medicul Mircea Beuran a fost achitat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul in care era acuzat de DNA ca ar fi primit mita 10.000 de euro de la un medic caruia ii promisese un post de asistent universitar. Iata ce a declarat Mircea Beuran la Antena 3 CNN, dupa decizia de achitare…