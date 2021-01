Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii se afla pe lista de persoane date in urmarire in Rusia pentru ca ar fi incalcat conditiile unei pedepse la inchisoare cu suspendare si risca sa fie inchis trei ani si jumatate cand se intoarce in Rusia in acest weekend, a declarat joi unul dintre avocatii sai, potrivit…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit, relateaza Reuters, AFP si Interfax, potrivit AGERPRES. Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii scrie ca acum…

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitrii Peskov, a comentat succint articolul publicat de „The Times, in care se mentioneaza ca principalul opozant rus, Aleksei Navalnii, ar fi fost otravit a doua oara cu noviciok cand se afla internat in stare grava in spitalul din Omsk, Rusia.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou Rusia, marti, pentru "tratamente degradante" aplicate lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, relateaza AFP. Victima la sfarsitul lunii august a unei otraviri a carei responsabilitate el o atribuie Kremlinului, Aleksei…

- Moscova nu intenționeaza sa il recunoasca pe Joe Biden drept noul președinte al SUA pana cand rezultatele scrutinului din 3 noiembrie nu vor fi oficiale, a anunțat Kremlinul, citat de agenția Tass, intr-un moment in care cei mai mulți lideri internaționali i-au transmis deja mesaje de felicitare candidatului…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, l-a felicitat duminica pe presedintele ales a SUA, Joe Biden, in timp ce Kremlinul nu a reactionat deocamdata la anuntul rezultatelor alegerilor prezidentiale americane, noteaza AFP. Intr-un mesaj pe Twitter, Navalnii l-a felicitat pe Biden, pe vicepresedintele…