- Autoritațile din Uruguay au anunțat, sambata, ca au reușit sa captureze o cantitate record de cocaina. "Prafurile" au fost descoperite in portul Montevideo și la o ferma din Uruguay, scrie libertatea.ro.

- Numarul cazurilor de cancer la nivel mondial ar putea creste cu 60% pana in anul 2040 ca urmare a inmultirii si imbatranirii populatiei, insa obiceiurile nesanatoase pot contribui la o augmentare a valorilor estimate, conform noii editii a ''Cancer Atlas'', citata joi de UPI și prealuta de agerpres.Vezi…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dna. Roxana Minzatu și Inspectorul general al IGSU, Dl. Dan-Paul Iamandi, au semnat astazi, 16 septembrie, contractul de finanțare al proiectului „MULTIRISC MODUL III” prin intermediul caruia vor fi instruite 9.000 de persoane din cadrul IGSU, Serviciilor de Ambulanța,…

- 6 comune argesene incep cadastrarea gratuita. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 215 de unitați administrativ-teritoriale…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, joi, cresterea de 4,4% a economiei romanesti in al doilea trimestru, serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut, dar a ajustat in jos avansul din primele 6 luni. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care este eliminata obligativitatea utilizarii ștampilei pe documentele emise sau solicitate de catre administrația publica in raport cu cetațenii. Astfel, pe viitor va putea fi utilizata semnatura electronica, iar formularele vor putea fi depuse și…

- "In privinta culturilor de toamna, acum suntem in plin proces de recoltare la floarea soarelui si la porumb. Pana la aceasta data am recoltat 53% din suprafata insamantata cu porumb, iar la floarea soarelui ne apropiem de final - avem aproape 97%. La sfecla de zahar suntem la inceput, am recoltat…

- Aceasta recomandare vine in urma studiului realizat de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF), din cadrul Consiliului Concurentei, care a sintetizat principalele aspecte ce caracterizeaza infrastructura de transport feroviar si a elaborat o serie de propuneri si recomandari.…