Un lot de avocado a fost retras din magazine, din cauza contaminarii cu cadmiu. Toxicitatea cadmiului se aseamana cu a celorlalte metale grele – arsenic, mercur și plumb – prin faptul ca ataca rinichiul. „Dorim sa va aducem la cunoștința ca Mega Image a retras de la vanzare produsul Mega Avocado 700G Cal1 IMP cu […] The post Avocado contaminat cu cadmiu, restras de la vanzare appeared first on Puterea.ro .