Stiri pe aceeasi tema

- Parinții trebuie sa fie atenți, la inceputul anului școlar, sa solicite avizul epidemiologic de la medicul de familie. Acesta elaboreaza un set de documente (adeverința medicala de inscriere in colectivitate, aviz epidemiologic și fișa de vaccinari), care sunt necesare doar la inscrierea intr-un ciclu…

- Ministerul Sanatații a precizat ca avizul epidemiologic nu este obligatoriu la inceperea școlii sau a gradiniței in noul an școlar. Cu toate acestea, exista situații in care parinții trebuie sa treaca pe la medicul de familie inainte de a-și duce copilul la școala.„Medicul de familie elibereaza documente…

- "Am patru nepoți - doi de la Ștefana, doi de la Vlad. Sunt mici, dar toți au comportamente artistice. Unul e toboșar, altul pianist, altul e pictor. Eu le-am și zis ca mai e nevoie și de ingineri. Se pare ca cel mai mic, care e in clasa a III-a, va fi ceva pe la matematica, tehnica, are indemanare.…

- Sub egida Consiuliului Judetean Bistrita-Nasaud, a Complexului Muzeal Bistrita – Nasaud, Muzeul Etnografic si al Mineritului Rodna va invita joi, 29 iunie 2023 ora 17.00 la vernisajul expozitiei de fotografie „Oameni, locuri, traditii, obiceiuri”. Expozitia aduce in fata publicului tablouri pe panza…

- FOTO| Andrei Sas, absolventul de Istorie din ALBA care ne ofera o calatorie in lumea azteca prin intermediul picturii Andrei Sas, absolventul de Istorie din ALBA care ne ofera o calatorie in lumea azteca prin intermediul picturii Sambata, 24 iunie 2023, in spațiul expozițional al Palatului Apor din…

- Italianul Alessandro Miressi, medaliat cu bronz european in 2022 la 100 metri liber, a spus ce crede ca se va intampla la CM de la Fukuoka, unde toți inotatorii il vor vana pe romanul medaliat cu aur in proba regina și deținator al recordului mondial. David Popovici participa la finalul acestei saptamani…

- Luni 19 iunie, la ora 12,30, va avea loc la Muzeul Municipal "Octavian Moșescu" din Ramnicu Sarat (str. Constantin Brancoveanu), vernisajul expoziției “Interpretari” a pictorului acuarelist Corneliu Dragan Targoviște – membru al Filialei Valcea a UAP. Ver

- Manelistul Jador vine cu o veste bomba pentru fanii sai. Acesta și-a anunțat retragerea din lumea muzicala. Intr-un text postat pe o rețea de socializare, Jador spune ca in decembrie va avea ultima apariție publica. Acesta s-a pozat și pe un pat de spital, cu o perfuzie in mana. Anul trecut, Jador a…