Avizul DSP întârzie dezinsecţia în Craiova Dezinsectia in Craiova mai are de asteptat. Operatorul local care se ocupa de operatiunea de larvicidare si dezinsectie in oras nu a primit inca avizul de la DSP Dolj. In anii trecuti, in aceasta perioada, inceputul lunii mai era perioada propice demararii actiunii de dezinsectie. Aceasta si pentru faptul ca in acest intreval, sfarsitul lui aprilie si inceputul lunii mai, apar primele larve de tantari si devin active capusele.De exemplu, anul trecut SC Salubritate Craiova SRL, operatorul care are delegata activitatea de dezinsecție pe domeniul public al Craiovei a demarat prima etapa de dezinsectie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova au deschis un dosar penal in rem pentru abuz in serviciu in cazul dezinfectarii de catre SC Salubritate SRL a circa 500 de scari de bloc din municipiu cu biocidul Aldezin, despre care Directia de Sanatate Publica Dolj, care a dat avizul, afirma…

- Dezinfecția scarilor de bloc din Craiova, demarata in data de 31 martie, a fost suspendata, vineri, dupa ce inspectorul-șef din cadrul Serviciului Control al Direcției de Sanatate Publica Dolj a interzis folosirea produsului biocid Aldezin, utilizat de catre cei de la Salubritate Craiova. Culmea este…

- DSP Dolj sisteaza dezinfectia in blocuri pe motiva ca Salubritatea foloseste substante periculoase. In prealabil DSP-ul a dat autorizatie pentru demararea dezinfectiei in blocurile din Craiova si folosirea produsului biocid Aldezin. Ulterior, insa, in urma unor sesizari facute de unele asociatii de…

- DSP Dolj sisteaza dezinfectia in blocuri pe motiva ca Salubritatea foloseste substante periculoase. In prealabil DSP-ul a dat autorizatie pentru demararea dezinfectiei in blocurile din Craiova si folosirea produsului biocid Aldezin. Ulterior, insa, in urma unor sesizari facute de unele asociatii de…

- Primaria Municipiului Craiova prin SC Salubritate Craiova SRL desfașoara, in perioada 12 -13 martie, o operațiune de combatere a insectelor daunatoare prin pulverizare terestra a insecticidelor in parcurile din municipiul Craiova. Dezinsecția urmeaza sa aiba loc in timpul zilei, avand in vedere ca este…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre situatia Directiei de Sanatate Bucuresti, dupa reportajul Libertatea care arata ca in institutia care vegheaza la respectarea legii privind igiena lipseste si sapunul. Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul…