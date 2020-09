Stiri pe aceeasi tema

- Avizele epidemiologice vor fi necesare, la inceputul anului scolar, doar pentru cei aflati la inceputul unui ciclu de invatamant, a afirmat joi, 10 septembrie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, citat de News.ro. Pe 9 septembrie, ministerul anunțase ca adeverința medicala și avizul epidemiologic sunt…

- Medicii au cerut renunțarea la ele, pentru a nu aglomera cabinetele in pandemie Adeverința medicala pentru inscrierea in colectivitate și avizul epidemiologic pentru (re)intrare in colectivitate sunt obligatorii pentru elevi și preșcolari, la inceperea noului an școlar, a precizat miercuri Ministerul…

- Avizele epidemiologice vor fi necesare, la inceputul anului scolar, pentru copiii cu boli cronice si pentru cei aflati la inceputul unui ciclu de invatamant. "Avand in vedere ca este o perioada scurta, prelungim si pentru prima saptamana, deci nu va fi nevoie sa fie date in ultimele trei zile inainte…

- ”In ultimele zile au fost discuții intense cu medicii de familie, cu personalul din invațamant și cu ministrul Educației. In acest moment este sigur ca ce prezinta patologie cronica va primi o recomandare de la medicul de familie sau medicul curant, atestand aceasta patologie cronica și poate beneficia…

- Ministerul Sanatații a transmis, intr-o adresa catre Direcțiile de sanatate publica din țara, modelul standard al adeverinței medicale pentru inscrierea in colectivitate pe care toți elevii trebuie sa o obțina obligatoriu de la medicul de familie, inainte de inceperea noului an școlar. Medicii de familie…

- ​Adeverința medicala pentru inscrierea in colectivitate și avizul epidemiologic pentru reintrare in colectivitate sunt obligatorii pentru elevi și preșcolari, la inceperea noului an școlar, a precizat miercuri, 9 septembrie, Ministerul Sanatații, la solicitarea HotNews.ro. Reprezentanții instituției…

- Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti spune ca declaratia pe proprie raspundere pe care parinții trebuie sa o semneze pentru primirea copilului la școala și care implica atragerea raspunderii penale „nu este conforma cu competentele medicale ale parintilor”, iar decizia ar trebui luata de cadrele…