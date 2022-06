Aviz fermierilor: Țeapa momentului, apă cu miros de motorină la preț de 6 lei litrul Din cauza majorarii prețurilor la combustibili, au aparut și escrocii care vand apa cu miros de motorina și inca la un preț mai mult decat convenabil: 6 lei pe litru. Principala lor ținta constituie fermierii care au nevoie de carburanți pentru lucrarile agricole. De altfel, au ficut și primele victime in randul lor: agricultorii din sudul țarii, amatori de chilipiruri. Cum in ultima vreme, escrocii și-au facut apariția in mai multe locuri din țara, mai ales in mediul rural, polițiștii fac acum apel la populație sa cumpere combustibili doar din locuri neautorizate, daca nu vor sa fie pacaliți.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

