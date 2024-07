Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea cheltuielilor pentru aparare propusa in proiectul de buget al Germaniei pentru anul 2025 este departe de a fi suficienta pentru a "face dreptate" fata de situatia actuala de securitate si "responsabilitatea Germaniei fata de lume", a declarat presedintele Asociatiei Fortelor Armate Germane,…

- Proiectul "Construire doua hale de depozitare, construire imobil P 2 e ndash; alimentatie publica, comert si birouri, cantar auto, put forat, fosa septica, panouri fotovoltaice, imprejmuire si organizare executieldquo; a fost depus la APM Constanta de catre Calagiu Sotir. Investitia va fi realizata…

- Este clar ca in ultimii 20 de ani ai administrației Boc-Tișe Clujul s-a ”mișcat”, insa din pacate s-a mișcat mult prea puțin. Clujul a cunoscut o explozie demografica consistenta dar administrația a ramas repetenta la oferta in educație, sistemul medical și infrastructura. Nici din punct de vedere al…

- Consilierii judeteni s au reunit astazi, 29 mai 2024, in sedinta ordinara, pentru a dezbate si vota un numar de 41 de proiecte de hotarare inscrise pe ordinea de zi. Dintre acestea, proiectul de hotarare cu numarul 116, privind acordarea unor facilitati elevilor din judetul Constanta care sunt scolarizati…

- Social Final de proiect cu finanțare europeana la Școala Gimnaziala nr. 2 Videle / “Școala mea, o școala a starii de bine!” mai 7, 2024 08:56 In perioada 01.11.2022 – 30.04.2024, Școala Gimnaziala nr. 2 Videle a derulat proiectul “Școala mea, o școala a starii de bine!”, finanțat prin programul…

- Acesta este al patrulea an consecutiv in care pe lista nominalizarilor se regaseste si Teatrul de Stat Constanta, distinctie facuta posibila la editia curenta de actorii Ramona Niculae si Stefan Mihai Cea de a 32 a editie a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 27 mai 2024, la Teatrul National "I.L…

- ”PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare si bauturi, anunta finalizarea celui mai recent proiect de energie verde prin integrarea de panouri fotovoltaice in cele trei site-uri din Romania, mai exact in Dragomiresti, Popesti-Leordeni si Covasna. Proiectul sprijina obiectivele de…

- • Daca in anii 2000, Timișoara și Aradul au insemnat o importanta poarta de intrare a investițiilor straine in Romania, in ultimii ani, alte orașe, de nivel similar, au recuperat diferența, iar unele dintre ele au trecut in fața; • Proiectul conurbației nu este unul nou, dar niciodata nu a fost tratat…