- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de adoptare, marti, proiectului de lege care modifica Codul penal si vizeaza abuzul si neglijenta in serviciu, fiind acceptata forma venita de la Guvern. Astfel, a fost eliminat pragul de 250.000 de lei de la care se considera infractiune pentru abuz…

- Comisia Juridica din Camera Deputaților a renunțat, marți, la pragul pentru abuzul in serviciu. Deputații de la Putere și din Opoziție au votat modificarile la Codul Penal in forma transmisa de Ministerul Justiției inainte de a fi introdus pragul, la Senat. Astfel, a fost eliminat pragul de 250.000…

- Deputatii din Comisia juridica din Coalitia de guvernare se joaca de-a modificarile legislative. Initial, ei au eliminat o serie de infractiuni de coruptie pentru care pot fi folosite inregistrarile realizate de serviciile de informatii pe baza mandatelor de siguranta nationala in procesul penal. Ulterior,…

- Deputații coaliției din Comisia juridica au votat in bloc proiectele codurilor penale in forma Guvernului. USR a reclamat incalcarea tuturor procedurilor. Update 17.42: Comisia juridica a adoptat cu majoritate de voturi in bloc și proiectul de lege privind Codul Penal in forma venita de la Guvern fara…

- Partidul de opoziție condus de Catalin Drula acuza partidele conduse de Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciuca (PNL) ca fostul ministru PSD al Justiției, Florin Iordache, autorul controversatei OUG 13 din perioada Dragnea, ar putea ramane la șefia Consiliului Legislativ chiar și 10 ani.„Florin Iordache…

- Intrebat despre pragul la abuzul in serviciu pe care-l susține, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, marți, inainte de ședința coaliției, ca suma este cea propusa de Ministerul Justiției. Președintele PSD a explicat ca este de acord cu orice propunere, chiar și „de un euro”."Atat eu, cat si…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, unda verde unui proiect de lege care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, de Sarbatoarea Botezului Domnului si Soborul Sf. Proroc Ioan Botezatorul, sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege a fost inițiat…

- Modificarile aduse Legii cadastrului si publicitatii imobiliare au fost declarate neconstitutionale, au decis marți judecatorii Curții Constitutionale a Romaniei. Deputatii USR si de la Forta Dreptei au sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii cadastrului, apreciind ca prin…