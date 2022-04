Aviz de protecţia mediului pentru unele construcţii provizorii eliminat Aviz de protectia mediului pentru unele constructii provizorii eliminat Foto: facebook.com/cameradeputatilor Deputatii au eliminat obligativitatea unui aviz de protectia mediului în cazul constructiilor cu caracter provizoriu din zonele agricole unde au loc lucrari de cercetare si prospectare sau foraje. Exceptie fac situatiile speciale prevazute de legislatia în vigoare care vizeaza sanatatea populatiei sau animalelor. Propunerea este inclusa într-un proiect de lege adoptat ieri de Camera Deputatilor în calitate de for decizional.

Deputatul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au eliminat obligativitatea unui aviz de protectie a mediului in cazul constructiilor cu caracter provizoriu din zonele agricole unde au loc lucrari de cercetare si prospectare sau foraje. Exceptie fac situatiile speciale prevazute de legislatia in vigoare, care vizeaza sanatatea populatiei…

- La 23 aprilie 2005, era incarcat primul clip video pe platforma YouTube. Un cont incarca atunci clipul ”Me at the zoo”, de doar 18 secunde, cel care avea sa ramana in istore drept primul videoclip al platformei. YouTube are peste un miliard de utilizatori, aproape o treime dintre oamenii cu acces la…

- Senat-Propunere legislativa ptr reducerea saptamanii de lucru la 4 zile/10h Foto senat.ro O propunere legislativa privind reducerea saptamânii de lucru la patru zile a câte 10 ore de munca pentru angajatii cu norma întreaga a intrat ieri în dezbaterea comisiilor din…

- Propunerea de scadere a contribuțiilor la asigurarile sociale Foto: Wikipedia.org RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Muncii considera ca nu ar fi oportuna scaderea contribuțiilor la asigurarile sociale cu 5 procente, de la 25% la 20%, așa cum propun liberalii.…

- In data de 14 martie 2022, in urma dezbaterilor din cadrul Camerei Deputaților, Propunerea legislativa privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, cu nr. PLX 178/2021, avand ca inițiator unic pe deputatul Partidului Național Liberal…

- Deputatul BCS, Grigore Novac și membrul Comitetului Executiv al PSRM, Maxim Lebedinschi, au anunțat ca vor sesiza experții Comisiei de la Veneția și ai Consiliului Europei asupra „inadmisibilitații legii PAS cu privire la evaluarea integritații judecatorilor și procurorilor”. Este vorba despre proiectul…

- ​Deputatul AUR Ciprian Titi Stoica l-a facut „nazist” pe deputatul minoritaților Ovidiu Ganț, reprezentant al FDGR, acesta din urma anunțând ca depune plângere penala la Parchet. Totul s-a întâmplat în timpul dezbaterilor din Comisia de regulament. Ciprian Titi…

- Deputatul PNL Arad Glad Varga a initiat un proiect de lege care sa permita amplasarea parcurilor fotovoltaice pe terenuri agricole mai putin productive, el considerand ca aceasta este o solutie prin care Romania isi poate creste capacitatea de a produce energie regenerabila. Glad Varga, care este…