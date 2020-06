Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, declara ca in prezent toti pacientii diagnosticati cu COVID-19 sunt internati si ca ar urma sa se ia in calcul masuri precum testarea celor asimptomatici si lasarea lor sa plece acasa, insa pe propria raspundere.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa reanalizeze situatia privind pastrarea masurii carantinarii dupa 15 mai, pentru ca pierderile economice pentru oras sa nu fie foarte mari potrivit Agerpres. ''Am comunicat luni dupa-amiaza…

- Ziarul Unirea OFICIAL: Nelu Tataru cere inlocuirea starii de urgența cu cea de ALERTA: Este o masura necesara Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, in timpul unei vizite la Botosani, ca actuala stare de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta. Varianta ca Romania…

- Varianta ca Romania ar putea scapa de extrem de puține restricții dupa 15 mai se contureaza tot mai clar. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, in timpul unei vizite la Botosani, ca actuala stare de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta, conform Agerpres.Citește…

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a ajuns vineri la Timișoara. Acesta a fost intr-o vizita și pe centura de ocolire a Timișoarei, varianta Sud, unde lucrarile au inceput in 25 martie 2020.

- CNAIR a postat pe contul de Facebook, un videoclip cu stadiul lucrarilor la Varianta de ocolire a municipiului Bacau, parte a Autostrazii Moldova. Imaginile au fost filmate de la inalțime, cu drona, astfel incat privitorul sa-și faca o idee in legatura cu stadiul execuției. Autostrada A7 va traversa…

- START…Primarul Dumitru Boros a semnat si eliberat autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de organizare de santier pentru obiectivul „Proiectare si executie varianta de Ocolire a Municipiului Barlad”". Pe 7 aprilie, la D.R.D.P. Iasi a avut loc o sedinta cu antreprenorul general al Variantei…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, ca aprovizionarea municipiului Suceava si a comunelor din jur nu se va intrerupe, in contextul instituirii carantinei in aceasta zona."Nu se va intrerupe in niciun fel aprovizionarea municipiului Suceava si a comunelor din jur. Economia din zona,…