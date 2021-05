Aviz amatorilor: Când se redeschide pentru public Turnul Eiffel Turnul Eiffel, inchis din 29 octombrie din cauza crizei sanitare, se va redeschide publicului pe 16 iulie, cu o capacitate de primire in lifturi de 25%, a anuntat AFP. Capacitatea de primire va fi in aceasta vara de 10.000 de vizitatori pe zi, adica acelasi nivel de frecventare ca in vara anului 2020, fata de 25.000 inaintea crizei cauzate de COVID-19, a anuntat Sete (Societatea de exploatare a Turnului Eiffel), care prognozeaza un deficit de aproximativ 70 de milioane de euro pentru 2021 si are in vedere o recapitalizare, potrivit agerpres.ro. Casele de bilete se vor redeschide la 1 iunie pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

