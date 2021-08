Avison Young: Stocul industrial modern a depășit 5,4 milioane mp Cu aproape 200.000 mp de spații industriale de clasa A livrate in prima jumatate a anului 2021, stocul industrial modern din Romania a depașit 5,4 milioane mp, potrivit celui mai recent raport Avison Young, Bucureștiul a atras mai puțin de jumatate din livrari, ceea ce reprezinta o tendința care va continua, datorita apetitului dezvoltatorilor și al chiriașilor de a-și extinde operațiunile in orașele secundare și terțiare, pentru a acoperi mai mult teritoriu in ceea ce privește distribuția. „Dezvoltatorii industriali au in plan sa livreze inca 450.000 mp de spațiu logistic de clasa A pana la finalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

