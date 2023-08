Avionul viitorului va zbura din 2027! Va avea aripile integrate cu fuzelajul Departamentul Forțelor Aeriene a selectat JetZero pentru urmatoarea faza a unui proiect prototip de aeronava cu corp de aripa combinata pe 16 august. Efortul urmarește sa maturizeze tehnologia BWB și sa-și demonstreze capacitațile, oferind departamentului și industriei comerciale mai multe opțiuni pentru viitoarele platforme aeriene. Cu un design care difera de un avion tradițional cu tub și aripa, BWB imbina corpul aeronavei in aripa sa cu raport de aspect ridicat, scazand rezistența aerodinamica cu cel puțin 30% și oferind portanța suplimentara. Aceasta eficiența sporita va permite o raza extinsa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea sistemului israelian de aparare antiracheta Arrow-3 catre Germania, a anuntat joi Ministerul israelian al Apararii. Arrow-3 este proiectat sa intercepteze rachete balistice in afara atmosferei terestre.

- Președintele Senatului Romaniei și al PNL, Nicolae Ciuca, precum și premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, au salutat adoptarea, de catre Senatul SUA, a proiectului de lege privind securitatea Marii Negre. Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei și mai mulți oficiali romani saluta adoptarea,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 11 iulie, ca „este posibil sa crestem in urmatorii ani” procentul din PIB pentru armata romana, care acum este de 2,5%.„Avem o dotare mult superioara, avem cadre militare tot mai bine pregatite, iar la infrastructura se lucreaza peste tot in toate bazele…

- O capsula Dragon de tip cargo, construita de SpaceX, a amerizat vineri in largul coastelor statului american Florida, punand astfel capat celei de-a 28-a misiuni de aprovizionare a Statiei Spatiale Internationale (ISS) realizata de aceasta companie privata pentru Administratia Nationala a Statelor Unite…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sambata ca trupele sale au trecut in ofensiva și este optimist in ceea ce privește rezultatele. Incepand de vineri, au avut loc operațiuni ucrainene „importante” in mai multe sectoare din estul și sudul Ucrainei, a susținut sambata ministerul britanic…

- Ministerul american al Apararii a anuntat vineri un ajutor militar suplimentar de 2,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, care va contine capacitati esentiale de aparare antiaeriana si munitii, sub forma de diverse comenzi pentru industria de aparare, potrivit Reuters si AFP.Departamentul de Aparare…

- Administrația Naționala pentru Aeronautica și Spațiu din SUA (NASA) a anunțat ca asteroidul 2023 KW2 va trece pe langa Pamant . Acest lucru este anunțat de catre Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA. Potrivit NASA, obiectul ceresc are o lungime de aproximativ 61 de metri. Distanța dintre acesta și…

- Noul sef de stat-major al SUA, generalul Charles Q. Brown, in prezent aflat la comanda Fortele Aeriene, va fi desemnat, joi, de Joe Biden. El i-ar urma lui Mark Milley, actualul sef de cabinet, in functie de la 1 octombrie 2019 si al carui mandat se apropie de sfarsit, scrie Le Figaro . Daca nominalizarea…