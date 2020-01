Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a declarat vineri ca poate afirma cu certitudine ca avionul ucrainean Boeing 737 care s-a prabusit miercuri la Teheran "nu a fost lovit de o racheta", informeaza AFP. "Un lucru este sigur, acest avion nu...

- Iranul considera versiunea potrivit careia Boeing-737 ucrainean a fost doborat de o racheta drept un „razboi psihologic” impotriva țarii sale. Aceasta a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului iranian, Ali Rabei, relateaza Reuters .

- Purtatorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Abbas Mousavi, a declarat joi ca Iranul face apel la Canada sa îi puna la dispoziție informațiile pe care le are în legatura cu prabușirea avionului ucrainean care se deplasa de la Teheran spre Kiev, informeaza agenția IRNA,…

- Iranul a cerut joi Canadei sa-i puna la dispozitie informatiile de care dispune despre un posibil tir cu racheta iranian impotriva avionului ucrainean care se prabusise in ajun in apropiere de Teheran, potrivit AFP. Cerand Canadei "sa-si impartaseasca" informatiile comisiei de ancheta…

- O filmare video verificata de catre New York Times pare sa arate racheta iraniana lovind avionul ucrainean in momentul in care se afla deasupra orasul Parand, in apropiere de aeroportul din Teheran, zona din care aeronava nu a mai transmis semnal, inainte sa se prabuseasca, miercuri. O mica explozie…

- Avionul ucrainean care s-a prabușit in Iran, in care au murit 176 de oameni, ar fi fost lovit de o racheta a armatei iraniene, in timp ce se afla deasupra Parandului, in apropierea aeroportului din Teheran. Dovada o reprezinta o filmare realizata de un martor ocular, facuta publica pe internet.

- Avionul de pasageri ucrainean probabil a fost doborat cu o racheta lansata de artileria antiaeriana iraniana, afirma oficiali militari americani citati de revista Newsweek, in timp ce Guvernul Marii Britanii exprima „preocupare” privind aceasta ipoteza. Un oficial de la Pentagon, unul din cadrul comunitatii…

- Avionul ucrainean care s-a prabușit in Iran a fost doborat de o racheta trasa de Iran, scrie CBS News, citand oficiali ai Pentagonului. Mai mulți oficiali americani au afirmat ca avionul la bordul caruia se aflau 178 de persoane a fost lovit de o racheta, cel mai probabil model Tor-M1. Anterior, Kievul…