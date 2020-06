Avionul ucrainean doborât desupra Teheranului: Iranul i-a propus Franţei să decripteze cutiile negre Iranul a anuntat în fata agentiei ONU pentru aviatie civila ca i-a propus Frantei sa decripteze cutiile negre ale Boeingului ucrainean doborât în ianuarie deasupra Teheranului, a facut cunoscut vineri o sursa apropiata dosarului, scrie AFP.



Reprezentantul iranian la Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI) a afirmat miercuri în fata acestei instante cu sediul la Montréal, în Canada, ca tara sa a facut o solicitare în acest sens Biroului pentru Anchete si Analize francez (BEA), potrivit sursei.



Întrebat vineri de agentia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat in fata agentiei ONU pentru aviatie civila ca i-a propus Frantei sa decripteze cutiile negre ale Boeingului ucrainean doborat in ianuarie deasupra Teheranului, a facut cunoscut vineri o sursa apropiata dosarului, scrie AFP.Reprezentantul iranian la Organizatia Aviatiei Civile…

- Cutiile negre ale Boeingului ucrainean doborat la Teheran in luna ianuarie nu vor fi „de niciun folos” in investigarea cauzelor tragediei, dar Iranul este gata sa le trimita in strainatate, a transmis sambata agentia oficiala de stat Irna.

- Cutiile negre ale Boeingului ucrainean doborat la Teheran in luna ianuarie nu vor fi de "niciun folos" in investigarea cauzelor tragediei, dar Iranul este gata sa le trimita in strainatate, informeaza sambata agentia oficiala iraniana Irna, transmite AFP."Desi ancheta se apropie de final si…

- Cutiile negre ale Boeingului ucrainean doborat la Teheran in luna ianuarie nu vor fi de "niciun folos" in investigarea cauzelor tragediei, dar Iranul este gata sa le trimita in strainatate, informeaza agentia oficiala iraniana Irna, transmite AFP, citeaza Agerpres.

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a anuntat vineri interdictia imediata a peste 1.500 de tipuri de arme de asalt, la mai putin de doua saptamâni de la cel mai grav masacru din istoria tarii, în care au fost ucise 22 de persoane, scrie Agerpres citând France Presse.„Aceste…

- Canada si mai multe tari au cerut Teheranului sa amane descarcarea datelor din cutiile negre ale avionului ucrainean doborat de Iran, din cauza restrictiilor de calatorie din cauza noului coronavirus, a anuntat Ottawa, relateaza AFP, potrivit news.ro.Iranul a contactat saptamana trecuta tarile…

- Canada si alte tari au cerut Teheranului sa suspende descarcarea datelor din cutiile negre ale avionului ucrainean doborat de Iran, din cauza restrictiilor de calatorie impuse de noul coronavirus, a facut cunoscut duminica Ottawa, relateaza AFP potrivit Agerpres. Iranul a contactat saptamana trecuta…

- Canada si alte tari au cerut Teheranului sa suspende descarcarea datelor din cutiile negre ale avionului ucrainean doborat de Iran, din cauza restrictiilor de calatorie impuse de noul coronavirus, a facut cunoscut duminica Ottawa, relateaza AFP. Iranul a contactat saptamana trecuta tarile implicate…