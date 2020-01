Stiri pe aceeasi tema

- Avionul Boeing 737-800 al companiei ucrainene International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran a incercat sa se intoarca dupa ce s-a descoperit ca avea o problema, a transmis Organizatia Aviatiei Civile (CAO) din Iran, care a mai precizat intr-un raport preliminar ca aeronava era in flacari…

- Avionul de pasageri ucrainean Boeing 737-800, care efectua zborul PS752 și s-a prabușit in apropiere de Teheran, se afla intr-o stare foarte buna, iar faptul ca s-a spulberat in mii de fragmente indica fie un fel de impact asupra solului, fie in aer, a explicat intr-un interviu pentru BBC expertul in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite condoleante familiilor victimelor din avionul ucrainean prabusit la Teheran, arata un mesaj pe pagina de Twitter a MAE. "Sincere condoleante familiilor celor ce si-au pierdut viata in avionul ucrainean prabusit, care trebuia sa zboare de la Teheran la Kiev",…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski iși va intrerupe vizita in Oman pentru a se intoarce la Kiev in contextul prabușirii avionului ucrainean Boeing 737 in Iran, relateaza site-ul postului CNN, conform Mediafax.Trump și-a cosmetizat discursul in privința bombardarii siturilor culturale…

- Un reprezentant al Aeroportului International Imam Khomeini de unde a decolat avionul Boeing 737 a precizat ca erau 176 de persoane la bord - 167 de pasageri si noua membri ai echipajului. Ambasada Ucrainei in Irak a transmis pentru CNN ca incearca sa stabileasca lista pasagerilor, ca nu exista un numar…

- Accidentul s-a produs la ora 04.45, ora Romaniei si a fost filmat intamplator de o persoana aflata in apropierea aeroportului. Pe imagini se poate vedea cum mingea de foc coboara vertiginos si se prabuseste, provocand o explozie uriasa. Majoritatea pasagerilor erau canadieni, 73, si iranieni,…

- UPDATE, ora 7:00 – Un avion Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, avand la bord 180 de pasageri si membri ai echipajului, s-a prabusit, astazi, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran din cauza unei defectiuni, anunta agentiile de presa internationale. Aeronava avea…

- Pasageriiunei curse Olanda-Mexic au facut 11 ore pe drum pentru a se intoarcepe aeroportul din Amsterdam, din cauza erupției unui vulcan dinMexic. Echipajul a relizat ca nu va putea ateriza atunci cand s-aaflat deasupra Canadei, și au intors avionul ajungand exact deunde a plecat.Zborul KL685, al companiei…