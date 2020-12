Stiri pe aceeasi tema

- Construcția la controversatul gazoduct rusesc Nord Stream 2 a fost reluata vineri, in ciuda opoziției Statelor Unite, relateaza The Moscow Times. Conducta, ar urma sa transporte gaz rusesc spre Germania.

- Abu Dhabi a demarat un program de testare clinica faza trei, pe baza de voluntariat, pentru a testa vaccinul rusesc impotriva COVID-19, cunoscut drept Sputnik V, potrivit Bloomberg. Capitala Emiratelor Arabe Unite cauta initial 500 de voluntari, conform Biroului de Presa al Guvernului, transmite Știri.md…

- Cursa TAROM Bucuresti - Londra, care a decolat sambata, la ora 12:20 de pe Aeroportul Henri Coanda a revenit la sol, la putin timp de la plecare, din cauza unei „indicatii neconforme“ de la bord, potrivit unui anunt al companiei aeriene. Pasagerii vor fi mutati intr-o alta aeronava care a decpolat cu…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat ca are ''stive de numerar'' acasa, neavând niciun cont bancar de când Statele Unite i-au impus sanctiuni, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Carrie Lam este vizata, alaturi de alti 14 înalti oficiali, de sanctiuni…

- Va mai amintiți de talentata solista Silvia Launeanu (45 de ani), care acum zece ani facea furori cu trupa „D La Vegas”, alaturi de Daniel Robu? S-a mutat in urma cu șase ani in America, unde s-a casatorit și a devenit mamica, iar pandemia a prins-o cu familia in Romania. Cantareața cu cel mai lung…

- In scurt timp Rusia are in vedere sa inregistreze al doilea vaccin anti-coronavirus. Asta in condițiile in care, la inceputul lunii august, țara a anunțat ca a dezvoltat primul vaccin impotriva virusului gripal. Intenția Rusiei este ca cel de-al doilea vaccin sa fie inregistrat pana la data de 15 octombrie,…

- Avionul companiei Air Moldova care se pregatea sa decoleze de la Istanbul spre Chișinau, vineri seara, a fost reținut pe aeroportul capitala Turciei din cauza unei datorii pe care compania o are fața de furnizorul de combustibil, a anunțat presa din Republica Moldova, fara sa precizeze la cat se ridica…

- Potrivit unui document obtinut de CNN, participantul, o femeie fara probleme de sanatate, in varsta de 37 de ani, a suferit o inflamatie a maduvei spinarii in timpul testelor. In documentul trimis catre doctorii implicati in studiu se arata ca femeia acuza dificultati in a se deplasa, stare de moleseala,…