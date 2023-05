Autoritațile de la Varșovia au dat detalii suplimentare despre interceptarea, deasupra Marii Negre, a unei aeronave de patrulare poloneze de catre un avion de vanatoare rusesc, menționand ca pilotul rus a trecut prin fața aparatului L410 Turbolet la o distanța de numai 5 metri. Potrivit politistilor de frontiera polonezi, avionul rus Suhoi Su-35 „a intrat […] The post Avionul rusesc i-a taiat calea, la o distanța de 5 m, aeronavei de patrulare FRONTEX. Au fost turbulențe semnificative appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .