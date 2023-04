Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a aterizat sambata dimineața, 8 aprilie, pe Aeroportul Henri Coanda-Otopeni, dupa ce aeronava a facut o escala tehnica pe parcursul zborului de intoarcere din China catre Paris. Emmanuel Macron nu a parasit aeroportul Otopeni, ci a stat la salonul oficial pana…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat vineri sa „sustina orice efort in favoarea restabilirii pacii in Ucraina”, potrivit unei declaratii comune difuzate la finalul vizitei presedintelui francez Emmanuel Macron in China.

- China și Franța susțin o soluționare pașnica in Ucraina bazata pe principiile ONU și pe dreptul internațional și solicita parților in conflict sa respecte dreptul umanitar. Acest lucru se precizeaza intr-o declarație comuna a celor doua țari, lansata vineri de Palatul Elysee in urma discuțiilor dintre…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…