- Secretarul Consiliului ucrainean pentru Aparare si Securitate Nationala a declarat ca anchetatorii din tara sa au descoperit imediat dovezi concludente ca avionul de pasageri Boeing 737, prabușit langa Teheran, a fost doborat de rachetele iraniene, una dintre ele explodand sub cabina pilotilor, dar…

- Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului ucrainean pentru Aparare si Securitate Nationala, a declarat pentru BBC ca anchetatorii din tara sa au descoperit imediat dovezi concludente ca avionul de pasageri Boeing a fost doborat de rachetele iraniene, una dintre ele explodand sub cabina pilotilor.„Aceasta…

- "Un lucru este sigur, acest avion nu a fost lovit de o racheta", a declarat presedintele Organizatiei Aviatiei Civile iraniene (CAO), Ali Abedzadeh, in timpul unei conferinte de presa la Teheran."Informatiile (continute) in cutiile negre (ale aparatului) sunt absolut cruciale" pentru ancheta…

- Iranul a declarat vineri ca poate afirma cu certitudine ca avionul ucrainean Boeing 737 care s-a prabusit miercuri la Teheran "nu a fost lovit de o racheta", informeaza AFP. "Un lucru este sigur, acest avion nu a fost lovit de o racheta", a declarat presedintele Organizatiei Aviatiei Civile…

- Iranul a declarat vineri ca poate afirma cu certitudine ca avionul ucrainean Boeing 737 care s-a prabusit miercuri la Teheran "nu a fost lovit de o racheta", informeaza AFP. "Un lucru este sigur, acest avion nu...

- O filmare, care se pare ca infațișeaza momentul cand avionul ucrainean prabușit langa Teheran este lovit de o racheta, a aparut in spațiul online. Potrivit mai multor surse, care au analizat imaginile, filmarea este una veritabila, care arata secundele ce au condamnat destinul al 176 de persoane.

- Avionul ucrainean care s-a prabușit in Iran, in care au murit 176 de oameni, ar fi fost lovit de o racheta a armatei iraniene, in timp ce se afla deasupra Parandului, in apropierea aeroportului din Teheran. Dovada o reprezinta o filmare realizata de un martor ocular, facuta publica pe internet.

- Un avion Boeing 737, la bordul caruia se aflau 176 de pasageri și 9 membri ai echipajului s-a prabușit la decolare la Teheran, in Iran, miercuri dimineața in jurul orei 6. Avionul se indrepta spre Kiev. Presa din Iran scrie ca accidentul aerian s-a produs din cauza unor „probleme tehnice”. Echipaje…