- Cinci militari au murit in urma prabusirii unui avion american in Marea Mediterana in timpul unui exercitiu, a anuntat duminica Comandamentul european al armatei americane (EUCOM). ”In timpul unei misiuni de rutina de realimentare in cadrul antrenamentelor militare, un avion militar american care transporta…

- Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul unei cladiri de la o ferma agricola din localitatea Stanișești, județul Bacau, s-a daramat. ISU Bacau a intervenit, joi dimineața, in comuna Stanișești, in urma unui apel la 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca aviatia rusa va desfasura actiuni de patrulare permanenta cu avioane MiG-31 echipate cu rachete hipersonice Kinjal deasupra Marii Negre, ceea ce va permite Moscovei sa controleze de asemenea zona Mediteranei, informeaza agentia EFE. „Ceea ce anunt…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat in discursul video transmis duminica seara ca doi cetateni ucraineni au fost ucisi in Israel, in timp ce alti cinci au fost localizati in sudul tarii, iar autoritatile au primit peste 100 de solicitari de ajutor. Intr-o paralela cu situatia din propria…

- O noua tragedie de proportii a lovit Italia aseara. Cel putin 21 de oameni, printre care si doi copii, au murit dupa ce un autocar a cazut in gol mai bine de 30 de metri, de pe un pod, peste linia de cale ferata ce leaga Mestre de Marghera, doua localitati care fac parte din […] Source

- Tragedie, sambata, in Brazilia. Au murit 14 oameni, dupa ce un avion s-a prabusit in nordul statului Amazonas, din Brazilia, a declarat guvernatorul Wilson Lima. Accidentul a avut loc in provincia Barcelos, la aproximativ 400 km de capitala statului, Manaus. Au decedat 12 turisti si 2 membri ai echipajului…

- Evgheni Prigojin a murit, miercuri, dupa ce avionul in care se afla s-a prabusit in regiunea Tver din Rusia. Seful Grupului Wagner avea 62 de ani. Avionul care s-a prabușit langa Tver a disparut de pe radar la 26 de minute de la decolare, relateaza o sursa REN TV. La ora 17.54 avionul a decolat din…

- Trei persoane si-au pierdut viata dupa ce un avion monomotor s-a prabusit marti in vestul Frantei, langa Nantes, a anuntat Autoritatea Aeronautica Civila din Franta, BEA, transmite miercuri DPA, potrivit digi24.ro .