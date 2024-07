Stiri pe aceeasi tema

- Boarding Pass, un site specializat in stiri din domeniul aviatiei a mentionat pe pagina de Facebook ca un avion privat detinut de Google aterizeaza luni dimineata la Bucuresti, dupa un zbor fara escala de 11,5 ore de la San Jose, California SUA ."Deseori acest avion este folosit pentru calatorii de…

- Philip Morris International (PMI) este prima companie de tutun care a anunțat public angajamentul de a inlocui țigaretele convenționale cu produse fara fum, care sunt dovedite științific.Romania a fost...

- Industria jocurilor video este un teren de lupta intens, unde doar cei mai inovativi și flexibili reușesc sa prospere. Nume precum Fortnite, Call of Duty și League of Legends sunt omniprezente in discuțiile despre jocuri multiplayer online de succes. Cu toate acestea, exista un titlu care, in liniște,…

- Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova a oferit explicații pe situația cursei Erevan-Chișinau, care a aterizat de urgența in Romania. Potrivit responsabililor, un asemenea zbor nu a fost aprobat.

- Runda de finantare a fost sustinuta de investitori precum Andreessen Horowitz si Sequoia Capital, a spus compania intr-o postare pe blog de duminica. Evaluarea inainte finantare a companiei a fost de 18 miliarde de dolari, a spus Musk intr-o postare pe X. Banii vor fi folositi pentru a scoate pe piata…

- Aeronava care aduce Lumina Sfanta de la Ierusalim a aterizat, in aceasta seara, in Romania. Avionul a aterizat la ora 18.23, potrivit antena3.ro. Delegația care aduce Sfanta Lumina de la Ierusalim il are in frunte pe parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- Google a concediat 28 de angajați care au protestat impotriva unui contract pentru servicii cloud cu guvernul israelian, denumit Proiectul Nimbus, la care participa și Amazon. Aceștia au fost disponibilizați dupa o ancheta in care s-a constatat ca au organizat proteste in birourile Google din New York…