Stiri pe aceeasi tema

Comandamentul Aerian "Sud" din Ucraina raporteaza ca, vineri seara, armata ucraineana a doborat 11 drone kamikaze iraniene in spațiul aerian al regiunilor Odesa, Mikolaiv și Herson, anunța RBC, potrivit Rador.

Exista indicii solide ca liderul rus Vladimir Putin a decis sa furnizeze racheta care a doborat in 2014 zborul MH17 in 2014, spun anchetatorii internationali. Avionul a fost lovit de o racheta de fabricatie ruseasca deasupra Ucrainei si aproape 300 de persoane si-au pierdut viata, relateaza BBC.

Armata israeliana a comunicat ca a interceptat si a doborat un aparat de zbor de mici dimensiuni, care zbura deasupra Fasiei Gaza, informeaza Rador.

In cadrul unui comunicat al secretarului american al apararii, Lloyd Austin, Pentagonul afirma ca armata Statelor Unite a doborat cu succes un balon de supraveghere care zbura la altitudine mare, in largul coastei americane, informeaza CNN, potrivit Rador.

Armata rusa a salutat vineri "curajul" combatantilor din gruparea paramilitara Wagner in confruntarile pentru orasul Soledar din estul Ucrainei, un rar gest de recunostinta intre cele doua structuri aflate adesea in rivalitate, informeaza AFP, conform Agerpres.

Ucraina a doborat peste 540 de drone de fabricație iraniana incepand din luna septembrie, afirma oficiali militari ucraineni, citați de CNN, anunța Mediafax.

Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza dpa, citat de Agerpres.

Viktor Sevalnev, un comandant rus in varsta de 43 de ani, ar fi murit dupa ce membrii unitații sale au dezertat in masa din prima linie, potrivit publicației rusești independente de știri The Insider.