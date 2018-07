Avionul in care se afla ministrul Agriculturii din Paraguay Luis Gneiting s-a prabușit la scurt timp dupa decolare, insa nu se știe daca exista supraviețuitori, a declarat joi un oficial al autoritații aeronautice din Paraguay pentru Reuters. Avionul care se indrepta catre capitala Asuncion a fost localizat joi dimineața la o distanța de șase kilometri […] The post Avionul in care se afla ministrul Agriculturii din Paraguay s-a prabușit la scurt timp dupa decolare appeared first on Cancan.ro .