Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 777, al companiei aeriene indiene Jet Airways, care circula pe ruta Mumbai-Londra, a aterizat pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti cu o urgenta medicala la bord, a anuntat duminica Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Argentina face "fara echivoc" un progres catre atingerea obiectivelor sale de reducere a deficitului fiscal, ca parte a programului de finantare cu 50 de miliarde de dolari al Fondului Monetar International (FMI), a precizat Christine Lagarde, Director General al FMI, citat de Reuters.

- Argentina a ajuns joi la un acord stand-by in valoare de 50 de miliarde cu FMI, au anuntat joi guvernul de la Buenos Aires si Fondul, intr-o declaratie comuna preluata de Reuters. Intelegerea privind asistenta financiara mai trebuie aprobata de consiliul Fondului. Argentina a solicitat…

- Avionul care efectua o cursa pe ruta Hanovra-Istanbul a aterizat pe aeroporul Otopeni in aceasta noapte, din cauza unei urgente medicale. Se pare ca un barbat in varsta de 60 de ani a suferit un stop-cardio respirator in timpul cursei si a decedat.

- Pionii echipei de fotbal a Argentinei, Messi, Aguero, Di Maria si Otamendi, figureaza in lotul largit de 35 de jucatori pentru Cupa Mondiala din Rusia, un grup fara surprize care il include si pe mijlocasul echipei Paris Saint-Germain, Giovani Lo Celso. Selectionerul argentinian Jorge Samapaoli va reduce…

- Un zbor al companiei Sichuan Airlines a aterizat luni de urgența in orașul chinez Chengdu dupa ce geamul din partea dreapta a cabinei piloților s-a spart, a anunțat autoritatea aviatica chineza, citata de Reuters.

- Argentina vrea sa obtina un program de finantare din partea Fondului Monetar International pentru stabilizarea situatiei financiare a tarii, dupa doua saptamani in care peso-ul a atins noi minime, iar banca centrala a majorat dobanda cheie la 40%, relateaza Reuters preluat de news.ro”Am dicutat…

- Vedete ale fotbalului argentinian, precum Diego Maradona, Lionel Messi, Mario Kempes, Sergio Aguero sau Gabriel Batistuta, au fost transformati in ''sfinti'' de un club de fotbal din aceasta tara, care a reprodus pe tavanul scolii, folosind figurile fotbalistilor, scenele pictate de…