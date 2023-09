Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, zboara fara escala de la Sibiu la New York cu o aeronava inchiriate de lux, care aparține Global Jet Luxemburg, iar prețul unui astfel de avion ajunge la 62 de milioane de dolari. Șeful statului zboara, duminica, fara escala, direct la New York. El va participa…

- Klaus Iohannis participa la Adunarea Generala a ONU. Duminica, președintele zboara catre New York la bordul unui avion de la Global Jet Luxemburg, de tip Bombardier Global 6000. Aparatul poate transporta maximum 13 pasageri, relateaza pagina Boarding Pass . „Domnul președinte zboara duminica, 17 septembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie 2023, delegatia Romaniei la cea de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, care se va desfasura la New York, in SUA. Tema centrala a actualei sesiuni a Adunarii Generale este „Reconstruirea increderii si…

- Un avion al companiei Wizz Air a revenit, vineri seara, pe aeroportul din Iasi la scurt timp dupa ce a decolat catre Bergamo, intrucat aparatul a lovit o pasare.Aeronava a fost verificata la sol, apoi a decolat catre Italia, noteaza news.ro. Avionul a lovit pasarea in timpul procedurilor de…

- Aeronova in care calatorea spre Australia ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a fost nevoita se intoarca pe aeroportul din Abu Dhabi, de unde abia decolase, luni dimineața foarte devreme, relateaza Bild. „Nu am experimentat așa ceva in 35 de ani de experiența profesionala, doar in…

- Un avion peticit cu banda adeziva a zburat de la Cagliari la Roma. Pasagerii au filmat ingroziți gaura din fuzelaj. Mauro Pili, fost deputat și jurnalist italian, a descoperit miercuri-dimineața ca fusese pasager la bordul unui avion "peticit cu banda adeziva". Aeronava companiei Ita Airways tocmai…

- Toate cele sase persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni apartinand unei corporatii au murit dupa ce aeronava s-a prabusit si a ars pe un camp din apropierea unui aeroport din afara zonei Los Angeles-ului, sambata dimineata devreme, au anuntat autoritatile locale si federale, relateaza…

- O cursa Wizz Air de romani care trebuia sa ajunga in Alghero, Sardinia, a aterizat de urgența pe aeroportul din capitala Italiei, pasagerii fiind abandonați fara vreo explicație. PlaytechȘtiri are marturia unui roman din avionul care a aterizat de urgența in Roma. Ce au primit pasagerii umiliți de catre…