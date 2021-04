Avionul cu vaccinul rusesc „Sputnik V” a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău Aeronava are la bord și a adus in Republica Moldova lotul de ajutor umanitar oferit de Federația Rusa de 142 mii de doze de vaccin impotriva coronavirusului „Sputnik-V”. Lotul de vaccinuri este insoțit de președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care a intreprins o vizita la Moscova. SputnikLIVE: Aeronava cu vaccinul „Sputnik V” aterizeaza la ChișinauVaccinul rusesc "Sputnik V" este primul preparat din lume destinat prevenirii COVID-19, dezvoltat pe baza unei platforme vectoriale bine studiate de adenovirus uman de catre specialiști de la Centrul Național Gamalei cu sprijinul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

