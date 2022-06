Aparatul care a intrat neautorizat, miercuri, in spațiul aerian al Ungariei, Romaniei și Serbiei a aterizat in localitatea Targoviște din Bulgaria. Membrii echipajului se afla in custodia autoritaților bulgare, fiind interogați de procurori. Aeronava a intrat, miercuri, in jurul orei 19.00, in spațiul aerian al Bulgariei, unde a și aterizat. Avionul a fost gasit abandonat […] The post Avionul care a zburat neautorizat deasupra Romaniei, gasit in Bulgaria. Membrii echipajului, interogați de procurori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .