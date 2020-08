Avionul-ambulanță german care l-a preluat pe Navalnîi a plecat vineri noapte spre Berlin Aflat înca în coma, Alexei Navalnîi a plecat în noaptea de vineri spre Germania pentru a fi tratat la Berlin, dupa o zi în care apropiații opozantului rus au acuzat autoritațile rusești ca încearca sa blocheze plecarea acestuia din spitalul din orașul siberian Omsk.



Viața lui Navalnîi nu este în pericol imediat, el fiind în coma indusa, iar creierul sau fiind în stare stabila, au spus medicii din Omsk, potrivit Reuters.



Navalnîi a fost dus la aeroportul din Omsk la câteva minute dupa miezul nopții, iar avionul

Sursa articol: hotnews.ro

