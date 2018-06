Stiri pe aceeasi tema

- Compania TAROM informeaza asupra intoarcerii din cursa a aeronavei de tip Boeing 737-700, cu destinatia Amsterdam, din motive tehnice. Decizia comandantului de a intoarce aeronava din cursa respecta intocmai normele si procedurile de siguranta si securitate de aviatie civila. Motivul cunoscut la acest…

- Aceasta aeronava se pregatește sa intre de luna viitoare, in flota TAROM. Boeing – l 737-800 NG, denumit Alexandru Ioan Cuza, se afla in SUA, unde a fost vopsit cu insemnele Romaniei. Se fac ultimele lucrari și verificari, inainte de preluarea avionului. Zilele urmatoare, cea de-a doua aeronava achiziționata…

- Un avion al companiei Tarom a aterizat de urgenta pe Aeroportul Otopeni, la 10 minute de la decolare in urma sesizarii unor informatii neconforme cu indicatorii tehnici optimi, informeaza operatorul aerian national.Siguranta si securitatea pasagerilor TAROM nu a fost pusa nicio clipa in pericol. Aeronava…

- "TAROM a pregatit șase rute noi catre destinații cerute de pasagerii din România. Avem doua obiective. În primul rând vrem sa raspundem cerințelor pieței naționale, oferind zboruri eficiente catre Europa din Timișoara, Cluj, Sibiu sau Constanța. În al doilea rând,…