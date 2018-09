Stiri pe aceeasi tema

- Seful fortelor antiaeriene ale Israelului, Amikam Norkin, va prezenta joi la Moscova concluziile legate de incidentul in care un avion militar rus a fost doborat pe coasta Siriei, a anuntat armata israeliana, potrivit Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu (FOTO) a promis marti, 18 septembrie, ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat, in noaptea de luni spre marti, de catre antiaeriana siriana in cursul…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat marti, 18 septembrie, ca un avion militar rusesc cu 14 persoane la bord a disparut de pe radare deasupra Mediteranei, la circa 35 de km de coasta siriana, in timp ce fortele israeliene si franceze desfasurau un atac asupra unor tinte din Siria. Este vorba…

- Un avion neindentificat s-a apropiat periculos de mult de o aeronava rusa de pasageri A-330 a companiei companiei iFly, care zbura din Antalya la Moscova, informeaza joi agentia de presa RIA Novosti. 'In zona de responsabilitate a serviciilor turce de control al traficului aerian deasupra apelor…

- Mesajul presedintelui SUA, Donald Trump, in care i-a cerut procurorului general, Jeff Sessions, sa opreasca imediat investigatia privind ingerintele ruse si presupusele contacte intre fosta sa echipa de campanie si Moscova este "o opinie, nu un ordin", a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe.

- Rusia este aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, alaturi de Iran si Hezbollahul libanez, inamici declarati ai Israelului. 'Iranienii joaca un rol foarte, foarte important in eforturile noastre comune de eliminare a teroristilor din Siria. De aceea, in perioada actuala,…

- Armata israeliana a doborat un avion de vanatoare sirian care a patruns neautorizat in spatiul aerian al Israelului, anunta surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Jerusalem Post.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca va merge saptamana viitoare la Moscova pentru a discuta cu presedintele Vladimir Putin despre prezenta Iranului in Siria, relateaza agerpres.ro.