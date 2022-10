Un avion privat de mici dimensiuni avand cinci cetateni germani la bord plus pilotul s-a prabusit in mare in apropierea țarmului din Costa Rica. Potrivit ziarului german „Bild”, la bordul aeronavei s-ar fi aflat fondatorul salilor de sport McFit, Rainer Schaller, partenera sa si cei doi copii ai lor, precum si un alt barbat.