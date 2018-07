Stiri pe aceeasi tema

- Avionul in care se afla ministrul Agriculturii din Paraguay, Luis Gneiting, s-a prabușit la scurt timp dupa decolare, insa nu se știe daca exista supraviețuitori, a declarat joi un oficial al autoritații aeronautice din Paraguay pentru Reuters.Avionul care se indrepta catre capitala Asuncion…

- Echipele de salvare cauta posibili supravietuitori printre daramaturi. Prabusirea a avut loc in zona Greater Noida, o suburbie a capitalei indiene New Delhi. Blocul de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- O aeronava de tip IAR 99 Soim cu dubla comanda din Baza 95 Aeriana ”Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu” de la Bacau s-a prabusit luni, in zona localitatii Nicolae Balcescu din judetul Bacau, cei doi piloti catapultandu-se, anunta MApN."O aeronava de tip IAR 99 Șoim cu dubla comanda din Baza…

- Cel putin 20 persoane au fost ranite marti, in urma prabusirii unei aeronave langa orasul Pretoria din Africa de Sud, relateaza Reuters si BBC. Conform declaratiei lui Johan Pieterse, purtatorul de cuvant al serviciului de urgenta guvernamental din regiune, aeronava s-a prabusit langa drumul Moloto.…

- Un avion inchiriat de o companie indiana, cu patru persoane la bord, s-a prabușit joi in Mumbai, intr-un cartier aglomerat. Din primele informații, toți pasagerii și-au pierdut viașa. Aeronava se pregatea...

- Misterul dispariției avionului Boeing 777 i-a contrariat pe investigatori și experți in aviație inca din momentul in care a disparut de pe radare, in timpul zborului de la Kuala Lumpur la Beijing, in 2014.