- Un avion cu 104 de oameni la bord s-a prabușit, vineri, la scurt timp dupa decolare de pe aeroportul Jose Marti din Cuba. Incidentul s-a produs in Cuba, televiziunea de stat anunțand ca un Boeing 737 s-a...

- Avion prabusit in apropiere de Nancy. Cei doi pasageri au murit dupa ce avionul a explodat la impactul cu solul. "Nu au avut nicio sansa", au declarat reprezentantii pompierilor sositi la loul accidentului. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a se descoperi daca a fost vorba de o eroare de pilotaj…

- Peste 200 de persoane au murit, miercuri (11 aprilie), dupa ce un avion militar s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat de la baza aeriana Boufarik, aflata in apropierea capitalei Algeriei, relateaza Russia Today. Avionul militar s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Potrivit presei locale,…

- Șase persoane au murit, pe un teren de golf din Arizona, Statele Unite, dupa ce avionul de mici dimensiuni a luat foc și s-a prabușit, la scurt timp de la decolare. Avionul a decolat de pe Aeroportul Scottsdale, iar la scurt timp s-a prabușit pe un teren de golf, a anunțat Departamentul de…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata dupa-amiaza, la scurt timp dupa decolare, pe Aerodromul Magura, Cisnadie din judetul Sibiu, cei doi piloti, de 62 si 34 de ani, reusind sa scape fara rani.

- In avionul apartinand Lite Air Express se aflau sase persoane, intre care doi piloti. Avionul s-a prabusit peste casa unei femei in varsta de 80 de ani, care, din nefericire, se afla in incinta in momentul accidentului. Locuinta a luat foc. Toate cele sapte persoane au murit, a anuntat purtatorul…