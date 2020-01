Avion prăbuşit la scurt timp după decolare. Impact fatal pentru pasageri, declaraţiile martorilor sunt cutremurătoare La bordul avionul se aflau doua persoane, ambele pierzandu-si viata, mai ales ca la impactul cu solul aparatul a luat foc. "Doar ce am vazut un mic avion decoland, urcand drept, apoi rasucindu-se brusc si prabusindu-se direct de sol, pe aeroportul pe care il vedem de pe terasa noastra. Gandurile si rugaciunile mele se indreapta catre pilot si oricine se mai afla inauntru. Privelistea a fost ingrozitoare", a spus unul dintre martori. Presa locala scrie ca avionul tocmai ce fusese scos din service, unde suferise o serie de reparatii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

