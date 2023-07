Stiri pe aceeasi tema

- Un aparat de zbor s-a prabușit intre localitatile Rașnov și Tohan. La fata locului s-au deplasat elicopterul SMURD, un echipaj SMURD, o ambulanta SAJ, 2 autospeciale de stingere, 1 echipaj de descarcerare.Misiunea este in dinamica, conform autoritaților.Un barbat este in stare de inconștiența in urma…

- Un nou incendiu puternic, cu degajari mari de fum, a izbucnit miercuri pe un camp din zona Magurele. In urma cu o zi un incendiu violent de vegetație s-a produs intre Bragadiru si Magurele (Ilfov).Circulatia pe centura pe Șoseaua Capitalei a fost oprita timp de aproximativ o ora. Conform Inspectoratului…

- Autoritatile din Valcea au solicitat, marti seara, elicopterul SMURD pentru preluarea unui barbat de 39 de ani din Brasov, ranit grav dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost lovita de o masina pe DN 64, in localitatea Ionesti.In accident a mai fost ranita si o femeie, care se afla cu barbatul…

- Detașamentul de pompieri Satu Mare a fost solicitat sa intervina cu o autospeciala de descarcerare, un autocamion cu doua barci, o ambulanța SMURD B2 si ambulanța SMURD TIM, in localitatea Babașești, pentru salvarea a doi tineri care au intrat in apele raului Someș cu un autovehicul.La fața locului…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta seara, in localitatea Filipești (comuna Bogdanești), iar o persoana e posibil sa fie incarcerata. Pompierii au intervenit de urgența cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. De asemenea, la locul accidentului au venit o ambulanța SMURD și Descarcerarea.…

- UPDATE 18:28 Autoritațile au emis o avertizare Cod Portocaliu, valabila in intervalul orar 18:17 – 19:50, de averse torențiale, peste 35-40 l/mp, preconizate in estul județului Buzau. *Știre inițiala In jurul orei 17:15, pompierii buzoieni au fost solicitați sa ntervina pentru degejarea unui arbore…

- Un avion de lupta rusesc SU-34 s-a prabusit in regiunea Briansk, la granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa TASS, citand serviciile de urgenta. Este al doilea incident de acest fel care se produce sambata, dupa ce un elicopter a fost aparent doborat in aceeasi regiune, potrivit The Guardian.…

- Sambata, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, a fost anunțat un accident petrecut intr-o zona impadurita, greu accesibila, din localitatea Nucșoara, comuna Salașu de Sus.Un barbat in varsta de 57 de ani a fost prins sub tractorul pe care il folosea la transportul de material lemnos.In urma…